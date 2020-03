La NBA ya tiene su primer equipo que jugará a puertas cerradas por el coronavirus

Los Golden State Warriors fueron este miércoles el primer equipo de la NBA en anunciar el cierre de su cancha a los aficionados para prevenir contagios del coronavirus en Estados Unidos, donde autoridades locales comienzan a emitir prohibiciones para los eventos deportivos multitudinarios.

Hasta este miércoles ningún equipo de la NBA ni de otras ligas profesionales deportivas de Estados Unidos había cerrado sus puertas al público ni suspendido partidos.

Sin embargo, tanto los Warriors como los equipos de Seattle de fútbol (Sounders) y béisbol (Mariners) tomaron este miércoles medidas que incluyen el cierre de puertas y la suspensión de juegos atendiendo a las demandas de los gobiernos locales.

“Debido a crecientes preocupaciones sobre la expansión del coronavirus, y en consultas con la ciudad y el condado de San Francisco, el partido de mañana por la noche frente a los (Brooklyn) Nets en el Chase Center será jugado sin aficionados”, dijeron los Warriors en un breve comunicado.

El equipo, finalista de la pasada temporada de la NBA y campeón en 2015, 2017 y 2018, no confirmó si esta medida se aplicará solo para este juego o se prolongará para los siguientes que dispute como local.

Tras el partido con los Nets, los Warriors inician una gira de cinco juegos fuera de San Francisco, donde tienen programado el siguiente compromiso para el 25 de marzo ante Atlanta Hawks. Los Warriors sí detallaron que todos los eventos programados en su cancha, el Chase Center, hasta el 21 de marzo quedan cancelados o pospuestos.

“Seguiremos monitoreando esta situación en desarrollo de cerca para determinar los siguientes pasos para futuros partidos y eventos”, dijo el equipo liderado por Stephen Curry.

El anuncio llegó poco después de que la alcaldía de San Francisco prohibiera durante al menos dos semanas los eventos que concentraran más de un millar de personas para frenar el avance del brote.

“Agradecemos la comprensión y paciencia de nuestros aficionados, invitados y socios durante estos tiempos sin precedentes”, expresaron los Warriors.

– MLS y MLB, afectadas –

La semana pasada, la NBA había pedido a sus equipos que se prepararan para la eventualidad de tener que disputar partidos a puerta cerrada en sus canchas, como está ocurriendo en el fútbol europeo.

Para este miércoles está prevista una conferencia entre la liga y los dueños de las 30 franquicias para analizar futuras medidas a tomar a frente a la epidemia.

ESPN también reportó que otra de las opciones que estudia la NBA es trasladar partidos de ciudades donde hayan restricciones a eventos multitudinarios a otras zonas del país donde no existan estas limitaciones.

En Seattle, donde no hay franquicia NBA, el gobernador estatal Jay Inslee también anunció el miércoles una prohibición de reuniones de más de 250 personas durante el mes de marzo, lo que llevó a sus equipos de fútbol y béisbol a modificar su calendario.

Los Seattle Sounders de la MLS anunciaron que su partido del 21 de marzo frente a FC Dallas ha sido pospuesto mientras que los Seattle Mariners de las Grandes Ligas comunicaron que están trabajando junto a la MLB en “planes alternativos para nuestros partidos programados a finales de marzo”, que podrían incluir jugar en otras sedes.

Due to escalating concerns about the spread of the coronavirus, and in consultation with the City and County of San Francisco, tomorrow night’s game vs. the Nets at Chase Center will be played without fans. Fans with tickets to this game will receive a refund in the amount paid. pic.twitter.com/DMpO71ocvg

— Golden State Warriors (@warriors) March 11, 2020