La NBA multa con 50.000 dólares a Porzingis por saltarse el protocolo Covid y perdona a LeBron James por lo mismo

Esta no es la primera vez que Porzingis se salta las reglas de covid-19. El pasado julio, en la burbuja de Orlando, no jugó un partido de preparación a los playoffs porque se perdió una prueba de covid-19, sin que su ausencia afectara a los Mavericks.

“La liga revisa cada posible violación del protocolo caso por caso, determina las cuarentenas e impone medidas disciplinarias en función de los hechos y circunstancias individuales de cada asunto”, concluye la argumentación de la NBA en la que no deja ninguna duda que su decisión final se basará no solo en los hechos de las posibles violaciones sino en la “discrecionalidad” de la liga.

Su asistencia no se consideró un riesgo en términos de propagación de covid-19, según los expertos médicos que consultó la liga, por lo que no necesitará ponerlo en cuarentena.

