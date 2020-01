La NBA modifica el All Star para homenajear a Kobe Bryant

El próximo fin de semana del All Star de la NBA , que se celebrará del 14 al 16 de febrero en Chicago, servirá para homenajear a Kobe Bryant . Y se hará no sólo en constantes referencias, sino también en el propio partido entre el Este y el Oeste, que este año será el Team LeBron (James) contra el Team Giannis (Antetokounmpo) .

