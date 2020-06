La NBA esta oficialmente de vuelta con 22 equipos

La NBA está de regreso según Adrian Wojnarowski de ESPN, oficialmente la liga regresara después de que se suspendiera la temporada por la pandemia del coronavirus.

Buenas noticias para los fans del baloncesto, la NBA regresara después de ser suspendída por la pandemia del coronavirus, según el interno de ESPN Adrian Wojnarowski la NBA regresara con 22 equipos.

So the NBA’s inviting 22 teams to Orlando: 13 Western Conference, 9 Eastern Conference. Eight-regular season games per team. Play-in for the 8th seeds. July 31-October 12. Vote tomorrow to ratify.

The NBA’s back.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 3, 2020