La NBA abrirá instalaciones de equipos el 1 de mayo

A partir del 1 de mayo, la NBA estará permitiendo que los equipos abran sus instalaciones de práctica para jugadores en ciudades y estados donde los gobiernos locales hayan suavizado las órdenes de quedarse en casa, según informan fuentes a ESPN.

En su cuenta de Twitter, Adrian Wojnarowski (@wojespn), brindó esta información.

Beginning on May 1, the NBA is allowing teams to open their practice facilities to players in cities and states where local governments have eased stay-at-home orders, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 25, 2020