‘La Ñata’, 35 años saltando y gozando con la Calle Abajo de Las Tablas

El Carnaval 2020 tendrá un significado especial e importante para un personaje que se ha ganado la admiración, respeto y odio de muchos simpatizantes de esta fiesta que es muy esperada por miles de panameños.

Nos referimos a Roberto Watson Kirkaldy Amantine, conocido como “Toño” o “La Ñata”, popular personalidad que por 18 años encabezó el “grillo” de Calle Abajo de Las Tablas, y que este año cumple 35 años de celebrar en grande esas festividades en el pueblo considerado “la cuna del folclor”.

Celebración que realizará el sábado 22 de febrero con los seguidores de Punta Fogón, la cual empieza en los culecos y termina en “El Choclo” en donde tendrá sorpresas, premios y mucha alegría.Ahora, cumplir 35 años de ser calle abajo no es relajo, y “La Ñata”, tiene muchas anécdotas, algunas alegres y otras tristes que le han servido para fortalecer su amor por dicha tuna.

El cariño por su calle lo ha llevado a realizar diversos trabajos y cargos en la tuna, además de tunear, ha diseñado para reinas, ha compuesto tonadas, ha pegado lentejuelas, ha formado parte de las juntas directivas y hasta ha participado de diversas coronaciones.

Por todo esto, y sus aportes al mejor Carnaval de Panamá, ahondamos más de esta personalidad carnestolenda.

Toño, ¿siempre fuiste simpatizante de Calle Abajo de Las Tablas?

Esta es una historia interesante, sabrás que llegó a Las Tablas siendo calle arriba, fui de esa calle por seis o siete horas, hasta que me topé con la calle abajo y fue amor a primera vista.

Conozco del Carnaval tableño desde el colegio por una compañera y su mamá quienes me hablaban de esa fiesta. Después mi hermana se casó con un tableño y él era calle arriba y me bombardeaba de calle arriba.

Luego, en 1985 una compañera de colegio que se llama, Bárbara Garrido, me invitó a Las Tablas y ahí empezó todo. Me fui con 20 dólares, porque fui invitado, ese año las reinas eran Lilibeth Batista de calle abajo y Vanesa Vergara de calle arriba. Recuerdo que me coloqué por un hotel a esperar a calle arriba porque supuestamente me iba a meter a esa tuna.

Primero pasó calle abajo con una alegría rica, qué sabrosura, y dije ‘wow’, y pensé que la calle arriba venía mejor por todo lo que me decía mi cuñado, pero no, estaba aburrida.

Por eso, me dije, ‘mejor me voy para la otra’. No lo dudé y me fui a buscar la tuna de calle abajo y desde entonces soy de Punta Fogón.

¿Cuándo fue la primera vez que te subiste al “grillo” de Calle Abajo de Las Tablas?

En el 2001 con S.R.M. Zenaida Massiel. Eso es otra historia. Antes de subirme al ‘grillo’ estuvo la tía Juani, elegante, hermosa, iba con varias muchachas, además nosotros íbamos como custodios e incluso un día me dije ‘un día estaré ahí’. Y bueno, llegó el momento en que la tía Juani no fue más porque la gente de calle arriba empezó a lanzar orine y cosas.

Recuerdo que el sábado de culeco íbamos abajo del ‘grillo’, y cuando pasamos por la escuela Belisario Porras, una amiga llamada Silvia Martínez arrancó dos hojas de tallos y me las puso.

Esas hojas de tallos eran una mofa para el vestido de coronación de la reina de calle arriba, Lourdes Cristina. Y me subieron al ‘grillo’ antes de llegar a Los Rosados, y se formó la algarabía. Al día siguiente fue lo mismo, y después se anexaron otras personalidades, entre esas la tía Laiza, La Riquishi, César y otros. Fuimos implementando reglas y todo. Entre esas que nadie podía llevar mezcladores, se tenía que beber a la pedrada.

Se compraban cuatro medio galones para todo el día.Te digo que estuve en el ‘grillo’ hasta el 2018, 18 años bien gozados y no me arrepiento de nada. La pase bien y nadie me quita ese disfrute.

¿Extrañas el “grillo”?

Ja, ja, ja, lo que se goza y gusta, si se quiere se repite, pero te digo, siempre me guio por él o los que mandan. Con el reinado de S.R.M. Rita Cristal (2018) fue la última vez que me monté en el ‘grillo’.

Mi idea era celebrar mis 35 años en el ‘grillo’. Ahora, a mí desde chiquito me enseñaron a respetar la autoridad te guste o no. Uno tiene que respetar, primero, la decisión de los demás, segundo, la decisión de la mayoría y tercero, la decisión de los que mandan.

¿Tienes acercamiento con la gente de calle abajo (la gente de la Asociación Punta fogón)?

Sí, tengo acercamiento con todo el mundo, hay dos personas, ¡qué bueno!, no se quieren acercar y yo tampoco me les voy a acercar. Yo no guardo rencor, porque soy muy cristiano y no voy a ir al infierno por nadie, por el simple hecho de guardar rencor.

Mira, tú no vas pa’l cielo por más misa y culto que vayas. Yo no voy gastar mi inmortalidad quemándome por culpa de nadie. Yo los perdono a todos si me hicieron algo y espero que ellos me hayan perdonado si les hice algo.

Y como ser humano estudiado e inteligente tengo que decirte, que le pedí disculpas a una persona que le fallé en estas peleas (S.A vs. Asociación Punta Fogón), y fue a la reina de calle abajo Ana Gloria Román (1980), yo le grité una cosa que no debí. El 1 enero del Carnaval de Thalía, la mandé a llamar, vino muy amablemente y le ofrecí disculpas, y nos abrazamos. De eso se trata, de arreglar las disputas.

¿Qué te dolió de toda la disputa en calle abajo?

Fue cuando me acusaron de lanzarle una lata a la reina, Ana Isabel Cochez (2016), a esa niña prácticamente la conozco desde que nació. Fue su mamá la que me sacó de la policía por un problema en un Carnaval, fue la que pagó los 30 dólares de multa. ¿Cómo voy a tirarle una lata a la reina?, me dolió porque hubo gente que le creyeron.

¿Consideras reinas a las seis chicas coronadas por los dos bandos ? (2016, 2017,y 2018).

Sí, todas son reinas, las seis salieron a la calle, las seis fueron coronadas. Creo que de ahí parte el problema, hay que unificar los reinados. Es una estupidez ponerse a decir esta sí y la otra no. No entiendo.

Lo más triste es que esto es una fiesta que solo duran cuatro días. Por otro lado, ¿Los disfraces que lucías en los carnavales eran patrocinados o los comprabas?Uno invertía hasta 200 dólares.

Ahora, también tuve patrocinadores en los 18 años que estaba en el ‘grillo’, la señora Rosario me patrocinó tres, y la señora Gabriela Garrido me patrocinó el disfraz del Cisne Negro en el 2015.

¿Cuál ha sido el más icónico?

El que le saqué al difunto amigo mío René Díaz, el de la Pantera Rosa. Ese lo usé cuando su hija Renata fue reina en el 2007.

Él era un pilar de la calle arriba, y papá de dos reinas, Maricruz (1995) y Renata. Lo bonito de esos años es que a pesar de que éramos tunas contrarias, la amistad no se tocaba.

¿Quiénes son las reinas de tu tuna a las que más recuerdas y adoras?

Mira las quiero a todas, pero tengo que mencionarte a tres. Marta Estela II (1994), su Carnaval fue el que más disfruté y hasta lloré cuando viajaba a la capital.

La segunda, Zenaida Massiel (2001), le trabajé varios vestidos para su Carnaval, y la tercera, Siria Sarai (2003), mi reina… Tres reinas que tienen muchos significados.Ahora, en años más recientes, uff muchas. Massiel Llamas (2016) es una de esas.

¿Cuál es el Carnaval de tu tuna que más lujo tuvo?

Eso depende de la década, en los 80, el de Grace Beatriz (88), en los 90, uff, hubo muchos, el de Marta Estela (1994), el de Diana Cano (1995), en el nuevo siglo bastante, el de Cyndhel Rachel (2011), María Laura (2004), Sara Bello (2007), hayyy son muchos, mucho lujo.

¿Qué tonada de Punta Fogón es la que más especial para ti?

Obviamente la que escuché la primera vez en 1985, una que decía, ‘la tuna de calle arriba que habla de lujos y plata con trapitos y papeles se visten las cucarachas”.

¿Te consideras o consideraste el alma de calle abajo?

Noooo, alma su gente, yo soy un pedacito de esa alma de calle abajo. Gracias a calle abajo me di a conocer más.

Hay gente que te critican por no ser tableño y defender su Carnaval, ¿qué le dices a esas personas?

Hay mucha gente que no es de Panamá y han triunfado aquí y más que el propio panameño. No tienes que ser de un lugar para ser querido y triunfar.Y te cuento que por ser del “grillo” de calle abajo, he tenido muchas satisfacciones, he conocido personas muy valiosas que me consideran su familia, he sido abanderado de un evento del prestigioso colegio Manuel María Tejada Roca, de la tuna en el Festival de la Mejorana y de otros.

¿Qué te gusta de la calle arriba?

Siempre me ha gustado y me despeluca cuando salen con su himno, puede ser la reina más pobre o la más rica, la que más o menos plumas tenga, pero es un espectáculo verlos salir.

¿Quiénes son las reinas de La Bolívar que más amas?

¡Ay Dios me van a matar! Son varias, mi querida Adriana Mata Zelaya (2006), es un amor hecho mujer. También está la problemática y adorada Renee Alejandra Celis “La Cucumbela” (2004), y Maricruz de 1995. ¡Ah! Astrid Carolina (2012) y Maruquel (2013).

¿Te atreverías cambiarte para calle arriba?

No, pienso que una pelea no es motivo para cambiarse de tuna. Uno hace bien en quedarse para ser crítico responsable y así ayudar para la unificación. Seré calle abajo hasta mi último suspiro

¿Qué le falta a calle abajo para que brille como antes?

Una verdadera unidad, porque en todos los bandos hay talento, artistas, murgueros, compositores hay de todo.