La Nascar se vuelca en apoyo a Bubba Wallace tras el hallazgo de la soga en su box y el FBI anuncia una investigación

La carrera de la Nascar que se disputó, con un día de retraso debido a la lluvia, este lunes en Talladega (Alabama) comenzó con un desfile inicial inesperado. Todos los pilotos acompañaron el coche número 43 del RP Motorsport pilotado por Bubba Wallace hasta su lugar en la parrilla.

Fue la muestra inequívoca de apoyo al único piloto negro de la parrilla, un día después de que hallasen una soga en su box. Wallace está pagando así la petición que hizo de prohibir la bandera confederada, un símbolo racista que usan los supremacistas blancos ya que eran los estados del Sur quienes se posicionaban a favor del esclavismo en la Guerra Civil estadounidense.

El apoyo a Wallace ha sido tal que el mismísimo Richard Petty, legendario expiloto de la Nascar y dueño del equipo, decidió salir de su confinamiento (tiene 82 años y su salud no es buena, por lo que estaba encerrado para evitar contagios) para encabezar la marcha por el asfalto del Talladega Superspeedway.

La carrera la ganó Ryan Blaney.

En busca del culpable

La Nascar, como organización, ha quedado seriamente en entredicho tras el incidente de la soga. Al estar muy limitado el público en las gradas, las investigaciones de la organización apuntan a que alguien de algún equipo o del propio campeonato pudo ser quien la colocase en el box de Wallace.

El presidente de la Nascar, Steve Phelps, condenó sin paliativos lo sucedido y prometió encontrar al responsable, además de “eliminarle de inmediato del deporte”. “Se les prohibirá este deporte de por vida. No hay espacio para esto en absoluto. No lo toleraremos. No estarán aquí. No me importa quiénes son, no estarán aquí”, señaló.

El FBI, por su parte, ha tomado cartas en el asunto y actuará de oficio. El fiscal federal Jay Town informó que tanto ellos como la división de derechos civiles del Departamento de Justicia y la agencia van a buscar a los culpables. “Sin importar que se presenten cargos federales o no, este tipo de acto no tiene cabida en nuestra sociedad”, ha advertido Town.