La NASA tiene una web desde la que puedes viajar a cualquier planeta del sistema solar sin moverte del sofá

Al entrar a Eyes on the Solar System, la página muestra una imagen general del sistema solar, mostrando las órbitas planetarias y satelitales y dejando el Sol en el centro. Como usuarios, podemos escoger entre los diferentes objetos espaciales para verlos desde una menor distancia y verlo desde distintas perspectivas.

La NASA tiene una gran cantidad de webs que ofrecen información sobre astronomía y física a los usuarios. Algunas de ellas son interactivas e invitan a los internautas a aprender de forma entretenida sobre el espacio. Recientemente, la agencia estadounidense ha actualizado una de ellas: Eyes on the Solar System, que habla sobre el Sistema Solar, sus planetas y los satélites naturales y artificiales.

You May Also Like