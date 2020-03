La NASA publica un vídeo en 4k que muestra lo que vieron los astronautas del Apollo 13 hace 50 años

Para lograrlo, dado que no podían dar la vuelta, tomaron la arriesgada decisión de dar una vuelta completa a la Luna y así poder poner rumbo a casa de nuevo. Y así lo hicieron -no sin muchos nervios, claro-, convirtiéndose en el primer equipo que rodeó la Luna y vio su cara oculta .

La misión Apollo 13 ha sido una de las misiones espaciales más famosas de la NASA , y no solo porque Hollywood la llevara a la gran pantalla de la mano de Tom Hanks, sino porque por motivos inesperados fue la primera en dar la vuelta completa a la Luna -aunque esto fuera algo no planeado-.

