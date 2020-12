La NASA propone llevar a Marte perros robot con inteligencia artificial para explorar sus terrenos más extremos

Marte esconde todavía muchísimos secretos por descubrir. La carrera espacial entre la NASA y Roscosmos por alcanzar nuestro planeta vecino comenzó a principios de los 60, con numerosos intentos de exploración orbital e incluso de aterrizaje. Pero no fue hasta noviembre de 1971 cuando se consiguió que el primer objeto humano se posara en la superficie marciana: fue la sonda soviética Mars 2, aunque el aterrizaje no salió bien y acabó estrellándose.

