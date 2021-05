La NASA paraliza su acuerdo de 2.900 millones de dólares con SpaceX para el módulo de aterrizaje lunar

El 16 de abril, la NASA se decantó por SpaceX para construir el lander lunar de su misión Artemis. No obstante, Blue Origin y Dynetics no tardaron en presentar sus quejas ante la GAO por la decisión. Entre las alegaciones, la empresa de Jeff Bezos explicaba que SpaceX era una selección de “alto riesgo” y “eliminaba las oportunidades de la competencia”.

You May Also Like