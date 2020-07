La NASA descubre un nuevo planeta rocoso del tamaño de Neptuno

Quizá uno de los factores que más ha hecho reflexionar a los astrónomos es que rompe con el sistema establecido en cuanto a planetas masivos , porque no coincide con ninguna descripción de este tipo de astros. Se define a los planetas masivos como los que tienen tamaños similares o superiores a Júpiter y Neptuno y además son gigantes gaseosos con órbitas cerradas. Este nuevo descubrimiento llamado TOI-849b, no cumple ninguno de los requisitos.

