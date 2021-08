La NASA busca a cuatro personas para que vivan por un año en Marte | Otros

La NASA tiene planeados tres de estos experimentos, el primero de los cuales comenzará en el otoño del año próximo. La comida será la que se sirve comúnmente en el espacio, y por el momento no se planea que el sitio tenga ventanas. Se cultivarán algunas plantas, pero no papas como en la película “The Martian”. Damon interpretó al astronauta Mark Watney, que se queda varado en Marte y sobrevive alimentándose con papas.

