La muy peligrosa situación nacional

Lo descrito no demerita ni elimina los necesarios programas de resocialización de jóvenes susceptibles de serlo. Los que no lo sean, castigo ejemplar y alejarlos del resto de la sociedad.

Si todo esto no se acompaña de una verdadera revolución en la educación, que cambie la inequidad social que existe en nuestro país, preparando a nuestra juventud, no para manualidades, sino para la era moderna de la inteligencia artificial con valores excelsos, cada vez más nos hundiremos en el fango del tercer mundo y la mediocridad, a pesar del excelente crecimiento económico.

Pero la pregunta que debemos todos hacernos es si el remover, nombrar y hasta exigir que se tomen medidas similares en el mando de la policía, que en su momento deben tomarse, se resolverá o menguará el problema. Esta pregunta no implica que cuestione las medidas tomadas por el señor Presidente que, repito, las creo necesarias por diferentes razones. Pero, sinceramente, no creo que constituyan ni siquiera el inicio de la solución.

