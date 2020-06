La música se une a la iniciativa ‘Blackout Tuesday’ y anuncia un parón como respuesta a la muerte de George Floyd

Como parte del movimiento #TheShowMustBePaused se plantea que se renuncie a cualquier tarea laboral: cancelar lanzamientos y promociones, no responder correos electrónicos, no transmitir música en sus canales y plataformas…

“ No seguiremos haciendo negocios como de costumbre sin tener en cuenta la vida de los negros. El martes 2 de junio se pretende interrumpir intencionadamente la semana laboral”, escribieron Thomar y Agyemang. “ Esta no es una iniciativa de solo 24 horas . Estamos y estaremos en esta lucha a largo plazo”.

