“La música debería estar dentro del Sistema Nacional de Salud”

La música seguridad no te da ninguna, pero a mi eso me motiva, porque a veces depende de que estés ahí, de que creas en ti y de que trabajes.

No han parado de componer… Ahora estamos sacando temas nuevos y videoclips cada 40 días o así. Nosotros no tenemos discográfica desde tiempo, así que lo gestionamos todo nosotros. Somos conscientes de que tenemos que subir videoclips a YouTube y de sacar cosas nuevas. A final de año o a primeros del que viene habrá un disco nuevo con todo esto.

