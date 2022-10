La música como razón de ser

La sabia música le ha enseñado a Carlos Méndez “que la cultura tiene un poder tremendo y me exige una responsabilidad con mi humilde trabajo. Todo esto hace que me esfuerce cada día más por entregar algo íntegro”.

Después de 20 años en el oficio de crear aún no sabe a ciencia cierta cómo brota. “Son esas cosas que vienen un poco de la magia. Siempre pienso mucho. Soy muy curioso y me ayuda mucho hacer canciones. Me resulta natural expresarme mediante los temas”.

You May Also Like