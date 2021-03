La música como grito de acción a favor de la mujer

El silencio es el primer enemigo a vencer. Esto no es un problema exclusivo de las mujeres, nos afecta a todas las personas. Menos del 38% de mujeres que sufre violencia lo denuncia. Quiere decir que no podemos hacernos de la vista gorda, a todos nos toca levantar la voz.

Suena contradictorio vivir en un mundo en el que los viajes a Marte ya no son ciencia ficción, pero aún hay mujeres a las que les violan sus derechos; una sociedad que celebra y premia la belleza femenina, pero al mismo tiempo permite que miles de mujeres no regresen a sus casas o no salgan vivas de ellas.

