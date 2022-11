“La música cambia cada día y las canciones nacen y mueren en dos semanas”

Quevedo se ha convertido en un ídolo de masas. El cantante canario de tan solo 20 años es todo un referente en su lugar de origen, así como de manera internacional, pues su colaboración con Bizarrap le ha llevado a posicionarse en el ‘número uno’ de las listas de éxitos más escuchadas.

El joven acaba de lanzar su último sencillo, Punto G, al que le siguen otros temas como Vista al mar, Piel de Cordero o Ahora y siempre y colaboraciones con artistas de la talla de Mora o Duki. Es por ello que Mahou ha contado con él para su campaña Madrid nos lía, Madrid nos encuentra.

¿Qué vamos a poder ver de usted en Madrid nos lía, Madrid nos encuentra?Ha sido un evento en el que he venido a Madrid a echar un día aquí con los colegas, bebiendo cerveza y disfrutar a gusto.

Va a compartir la experiencia con Lola Índigo y Recycled J. ¿Puede ser este proyecto el inicio de alguna colaboración con ellos?A ambos los conocía de antes, son colegas. Creo que colaboración, antes o después, podría haber con los dos perfectamente. Me gustan mucho como artistas.

La sesión número 52 de Bizarrap le ha hecho llegar a lo más alto de las listas, ser una de las canciones del verano y hacerle conocido a nivel internacional. ¿Cómo surgió esta colaboración?

Cuando salió Cayó la noche, Bizarrap comentó en el tema a los dos días. Al tiempo me habló Duki y con eso yo ya me imaginé que algo habrían comentado por ahí. Me iba a ir de viaje a Argentina para grabar un videoclip con Duki y justo me mandó un mensaje Bizarrap en el que decía ‘me dijeron que has venido, vamos al estudio’.

¿Cómo ha sido esa sensación al ver que el tema no paraba de crecer en cuanto a reproducciones?Muchas cosas. Alegría y felicidad, pero también agobio y estrés, un poco de todo. Ha sido muy loco, la verdad. Pero sobre todo me quedo con lo positivo.

¿Qué aprendizaje se lleva de él?

De este proyecto me llevo que la música es muy estresante, pero también es muy bonita, que tiene cosas guais y que merece la pena.

¿En qué diría que se diferencia el Quevedo de antes de la colaboración con el Quevedo de ahora?Pues yo creo que no hay diferencia, sigo haciendo el mismo tipo de música. Sí es verdad que ahora tengo más visitas y el tema me ha dado mucha posesión. Como persona también igual, creo que nada ha cambiado, quizás lleve una vida un poco más ajetreada por el trabajo que ha dado, pero realmente sigue siendo todo igual.

¿Qué proyectos u oportunidades laborales le han llegado tras la colaboración?

Otras colaboraciones grandes, como por ejemplo la que he sacado hace poco con Mora y otras que están por salir todavía que han surgido a raíz de que han ido captando la atención a través de la sesión con Bizarrap.

¿Qué fue lo que hizo adentrarse en el mundo de la música?A mí me gusta mucho el freestyle y cuando tenía unos 14 años se dio a conocer como un movimiento muy grande, tanto aquí como en Argentina. Empecé a improvisar bastante y a raíz de ahí empecé también a escribir. Al principio era malísimo, pero con el tiempo fui centrándome cada vez más hasta que me di cuenta de que quería vivir de la música.

¿Qué podría decir que caracteriza a Quevedo y qué le diferencia de otros artistas?

Todos los artistas son distintos. Cada uno tiene su toque, su manera de escribir, su voz y su manera de interpretar. No creo que yo me diferencie de todo, sino que al final cada artista tiene su aura, su mundo, sus letras, y su estilo. El mío es este y es distinto al del resto, al igual que el otro es también distinto del resto.

¿Seguiría estudiando ADE si no hubiese salido bien su proyecto musical?No. Yo dejé la carrera antes de que me fuera bien. Es más, después de dejarlo estuve trabajando en la obra, y ahí fue cuando empezó a darse todo. Lo dejé para centrarme en la música, pero también porque no me gustaba. Llegó un momento en que estaba muy desmotivado con todo y yo creo que si no hubiera sido la música, habría acabado haciendo otra cosa.



¿Cuáles son sus referentes en la industria?Mi referencia es Myke Towers. Es mi favorito y lo llevo escuchando desde siempre. Es la persona que más me emociona y que más loco me vuelve escuchar su música.

En España se hizo conocido por su participación en Cayó la noche, donde cantan otros artistas canarios como Cruz Cafuné o Bejo. ¿Cómo es la unión entre artistas con el mismo origen?Somos de la de las mismas islas, sabemos el estilo de vida que se lleva allí y nos llevamos muy bien porque al final también somos gente joven que tenemos la misma pasión. Normalmente, las personas que son amigos tienen cosas en común y son afines a algo, pues esto es lo mismo. Ellos nos dieron la mano desde el principio y somos todos frikis de la música. Es imposible no llevarse bien.

¿Qué se siente al ser uno de los referentes de la actual generación de artistas canarios?Muy contento, la verdad. En Canarias siempre ha habido mucho talento y es muy difícil hacer cosas grandes porque no hay muchos medios. Pero la verdad es que estoy muy contento con lo que está pasando allí en general. Se ve que hay un movimiento grande y creo que poco a poco va a seguir creciendo y va a llegar a ser algo relevante.

¿Cómo describiría la música canaria?Creo que está empezando y todavía le queda tiempo para que de verdad pase algo grande, en el sentido de que sea como una industria solo de Canarias. Pero creo que acabará pasando. También tenemos mucha influencia latina. En las islas hay muchos latinos, al igual que en la península, pero creo que aquí el reggaetón se puso de moda mucho antes. Al estar tan lejos las islas de la península hay un rollo distinto y creo que eso ha sido lo que ha influenciado para que hagamos música urbana que suene latina.

¿Qué similitudes tiene la música canaria con el reggaetón?Los estilos de vida son parecidos. Simplemente el hecho de vivir en una isla, por ejemplo, Puerto Rico, donde hay mucha playa, fiesta, calor, son factores condicionantes para que sean géneros similares. El hecho de estar lejos de la península y que llegue un tipo de música a la isla, como en su día cuando llegó el reggaetón, produjo un sentimiento como si fuesen dos lugares distintos a nivel lo que estaba pasando musicalmente. Aunque ahora mismo creo que las islas y la península están a la par.

Ha grabado con artistas internacionales como Mora, Duki o Ed Sheeran. ¿Cómo se dieron estas colaboraciones?

La de Ed Sheeran fue la menos orgánica de las tres. Se dio a raíz de discográficas, pero para mí es un orgullo tener un tema con él. Las de Mora y Duki surgieron hablando entre nosotros y diciendo: ‘Me gusta lo que haces’, ‘A mí también. Venga, vamos a hacer algo juntos’.

Con este salto a la fama, quizá ahora Quevedo puede soñar mucho más a lo grande. ¿Con qué sueña el Quevedo de ahora?Con estar tranquilo (risas), no salir mucho de la isla, sacar el disco y desaparecer un poco para llevar una vida tranquila sin tener que preocuparme de muchas cosas.

¿Cómo ha hecho para manejar el tener tanta repercusión e influencia en su día a día?Al final te toca saber llevarlo. Hay días de estrés, de ansiedad, de no dormir, pero otros días de decir ‘guau, está pasando todo lo que has soñado siempre’. Es como todo, con su parte buena y su parte mala.

¿Considera que las redes sociales son una buena herramienta a la hora crecer como artista?

Sí, sin redes sociales no habría conseguido nada. Antes era mucho más difícil. Al final estamos viviendo una época de la música bastante más fácil, sin quitar mérito a ningún artista de ahora, ni incluso a mí, pero sí es verdad que ahora mismo no necesitas tampoco irte si quieres sonar, por ejemplo, en Latinoamérica. Subes un vídeo a la red social y, de repente, el algoritmo hace que pete.

¿Cuál es su consejo para aquellos que se estén iniciando en el mundo de la música?Yo soy nuevo todavía, pero como consejo le diría a la gente que sean fieles a ellos mismos, que no cambien y no se dejen llevar por la corriente de música que hay en ese momento, sino que hagan lo que les apetezca, que prueben cosas nuevas y que intenten siempre dar lo mejor de sí y mejorar, sin conformarse ni frustrarse si algo no funciona. La música cambia cada día y las canciones nacen y mueren en dos semanas.

Y a usted, ¿qué consejos le dieron para crecer y evolucionar como tal?Ninguno. Creo que desde el principio he hecho mi camino muy poco a poco. Como diría ‘El Cholo’, partido a partido, pues yo tema a tema. Nunca me imaginé como “tengo que subir estos cinco temas”. En Canarias tengo muchos amigos, como La Pantera o Juseph, artistas de la isla con los que siempre comparto mis cosas, sacamos conclusiones y ellos me dicen su opinión. Pero tampoco nunca tuve una ayuda de alguien que me diera su brazo. Sí es verdad que Cruz Cafuné, Bejo y Abhir me ayudaron cuando lanzamos el remix, pero, aun así, tuvimos que hacer ruido para que eso pasara, cosa que se les agradece.

Su verano ha estado repleto de actuaciones por los diferentes festivales de España. ¿Qué ha sido lo más curioso que le ha pasado durante su paso por ellos?

No me ha pasado ninguna locura, pero recuerdo el Arenal Sound con mucho cariño. Creo que fue mi primer show y pensé “qué está pasando” Acababa de salir la sesión hacía dos o tres semanas y había sacado también Sin Señal y fue como si, de repente, en el periodo de un mes, todo hubiese cambiado. Fue muy raro, pero muy bonito, la verdad.