La mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo

Parafraseo a nuestra máxima autoridad católica: “Panamá no puede construirse fomentando un ambiente tóxico y de confrontación” y en esto estamos cien por ciento de acuerdo. Pero me pregunto: ¿La génesis de estos ambientes tóxicos y de confrontación de dónde surgen? ¿De ciudadanos comunes? ¿De ciudadanos con cargos públicos? Es allí donde se debe empezar a buscar y solucionar de la manera más diligente, tal cual un buen padre de familia. Es de humanos equivocarse y nos da más valor e integridad reconocer dichos errores y buscar la manera de remediarlos.

Los panameños responsables nos hemos ajustado a cumplir todos los protocolos de bioseguridad que las autoridades responsables de este manejo nos han impuesto, tales como: usar mascarillas, lavarnos las manos con agua y jabón la mayor cantidad de veces posibles, guardar distanciamiento social, no realizar ni participar en fiestas o reuniones y mantenernos en nuestras burbujas, lo que implica no poder abrazar o besar a nuestros hijos, nietos, familiares y amigos y quedarnos en casa el mayor tiempo posible.

Pompeya, segunda o tercera esposa del político y militar romano Julio César, fue una mujer hermosa y encantadora, pero se dice que no muy inteligente. En el año 63 a.C. César fue elegido pontífice máximo y su residencia estaba en la Vía Sacra. En esta casa, Pompeya acogió las fiestas de la Bona Dea (en español “La buena diosa”), una antigua diosa romana, en cuya fiesta anual estaba prohibida toda presencia masculina. Un joven llamado Publio Clodio Pulcro, consiguió introducirse en la casa, disfrazado de mujer, aparentemente con el propósito de seducir a Pompeya. Fue desenmascarado y perseguido por profanación. Durante el juicio, César no aportó ninguna prueba contra Publio Clodio y este fue absuelto. Sin embargo, César se divorció de Pompeya aduciendo “Mi esposa debe estar por encima de toda sospecha”. Esta cita de César se transformó en la frase “La esposa del César no sólo tiene que serlo, sino parecerlo”.

