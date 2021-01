La mujer de Phelps y su preocupación de perderlo por la depresión

Nicole siempre ha querido involucrarse con su marido y contó cómo intentaba ser su psicóloga. “Solía pensar que podía arreglarlo, ser su terapeuta, lo que él necesita. Pero lo que he aprendido es que no puedes responsabilizarte por cómo se siente , no importa cuánto le quieras”. De hecho, ella misma se ha puesto en manos de profesionales que “proporciona las herramientas para poder ayudar a Michael correctamente”.

You May Also Like