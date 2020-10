La mujer cabeza de hogar consume 450€ más que el hombre y lidera el cambio hacia un consumo más sostenible

Las mujeres compran más por internet y son más omnicanal: se desplazan más para comprar en tienda física, pero también usan en mayor medida internet, siendo ellas la mayoría de los compradores online. Las diferencias de género más destacadas en el uso del canal digital están en la compra de ropa y calzado (68,2% mujeres vs. 56,7% hombres) y de productos de higiene personal (55,1% vs. 39,4%).

Esta mayor preocupación ambiental se refleja en la mujer en su apuesta por el comercio local y los productos de proximidad (49,2% ellas vs. 39% ellos) y en acciones más sostenibles. Tan solo el 4% de las mujeres no realiza ninguna medida para reducir su huella ambiental, 10% en el caso de los hombres.

La mujer tiene mayor conciencia ambiental y adopta comportamientos más sostenibles que el hombre. Mientras que más del 61% de las mujeres españolas reconocen su responsabilidad sobre el cambio climático, en los hombres no llega ni a la mitad. Y le dan también más importancia a la responsabilidad social de las empresas (28% vs. 20%).

