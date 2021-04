la muerte de un perro a machetazos que ha desatado una ola de indignación ciudadana

A los interesados en hacer justicia para Rodolfo les digo… yo siempre he estado a favor del respeto a la vida de los animales, estoy seguro que algunos involucrados en las acciones y acusaciones de hoy, no viven en Sinaloa, ni conocen mi trabajo porque recordarían estos casos. https://t.co/UOU7Dub4hF

De hecho, esa mujer también compartió por redes sociales imágenes de las supuestas heridas que le había causado el can , así como justificantes médicos y recetas, pues afirmaba que se había gastado unos 400 euros en medicamentos. Sin embargo, los usuarios de Facebook comenzaron a criticarla, porque las recetas esgrimidas por la novia tenían fecha anterior al suceso. Poco después, ella misma se desvinculó del caso y afirmaba que “no tenía nada qué ver” con la muerte de Rodolfo Corazón y pidió que no la “satanizaran.

