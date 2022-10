La movilidad sostenible; una nueva estrategia para una nueva era

La movilidad es uno de los ejes que más está impulsando de manera efectiva la implementación de la sostenibilidad en las industrias y en las economías del mundo. Para avanzar en ese fin, se ha desarrollado un ecosistema en el cual participan los sectores que la constituyen, en busca de definir una estrategia global de movilidad sostenible. En esta iniciativa la firma de servicios profesionales Grant Thornton, ha venido realizando, desde hace ya varios años, el papel de facilitador.

De acuerdo con Jaime Romano, Socio de Consultoría e Innovación de Grant Thornton España, “la sostenibilidad tiene impacto en prácticamente todos los sectores económicos, pero hay algunos que son más sensibles que otros, y también algunos que han tomado la decisión de ser más innovadores en estos temas”. En cuanto a la movilidad, observa que este sector cambia no solo porque ahora existen normativas de sostenibilidad sino porque su concepto en sí mismo, se transforma. Hoy, no solo se refiere a los vehículos, sus fabricantes y concesionarios, sino que en el concepto de movilidad sostenible los componentes públicos y privados son muy amplios.

Desde hace cuatro años Grant Thornton ha tomado la iniciativa de integrar al ecosistema la demanda de compañías que requieren entender y cumplir con los requisitos normativos que les exigen la presentación de informes de sostenibilidad verificados por una compañía auditora; un siguiente paso fue el establecimiento hace tres años, de un Observatorio de la Movilidad Sostenible, creado con el objetivo de reunir a los fabricantes, aseguradoras, bancos, empresas eléctricas, sector público, etc., enfocados todos en el compromiso con la administración pública, logrando una interacción que procura el entendimiento de una nueva movilidad que cumpla con los parámetros de sostenibilidad que marcan las normativas actuales y futuras a implantar a nivel mundial.

En el observatorio, indica Romano, han identificado que las compañías que están muy relacionadas con la movilidad están haciendo apuestas a inversiones, y comunicando de manera pública sus acciones de sostenibilidad; han concluido además con este informe anual, que el concepto de conectividad ha venido para quedarse y que es el vehículo eléctrico conectado al resto del ecosistema, la figura principal de la movilidad sostenible.

Advierte que el impacto de la aplicación de sostenibilidad en el desarrollo de la movilidad es muy relevante porque “afecta a la manera que tienen las compañías de entender las estrategias de movilidad, la forma como las implantan y en cómo se dirigen al mercado. Todo esto tiene que ver con sostenibilidad, y básicamente se integra en tres aspectos: ambiental, social- empleabilidad, y gobernanza-control interno”.

En cuanto al aspecto medio ambiental, indica que uno de los cambios estructurales es la llegada del vehículo eléctrico conectado, que sustituye al uso de la gasolina y el petróleo por otras fuentes menos contaminantes; considerando además que la movilidad sostenible no se refiere solo al vehículo convencional de cuatro ruedas, sino también al metro, tren, autobús, bicicleta, motocicleta, patinete, etc. En el plano social, se proyecta establecer un sector más sostenible incorporando nuevos perfiles con visión integral porque ya no se trata de vender un vehículo diferente sino de una manera de moverse diferente. “Es un modelo que no tarda en implementarse porque es un tema generacional, puesto que los jóvenes ya no tienen ilusión por comprar un auto, y prefieren utilizar otras fórmulas como el renting, el leasing, o el carsharing, con los cuales, las compañías aseguradoras están cambiando sus modelos de negocio y las compañías eléctricas están invirtiendo en electrolineras o puntos de recarga, y desarrollando acciones que reducirán la huella de carbono combinadas con un cambio en las estructuras de las empresas participantes en el ecosistema, y en sus procesos de negocio y sus sistemas de control interno”, amplía el experto.

En el plano de gobierno, las administraciones públicas establecen las normas que acompañen a las personas para que puedan circular o no, en determinadas condiciones. Algunos gobiernos centrales y locales están intentando adecuar las normativas de sostenibilidad a la realidad local de cada región, procurando impactar positivamente en la mejora de la calidad de las ciudades: reduciendo el uso de determinados combustibles y limitando la movilización de algunos vehículos más antiguos o más contaminantes, por ejemplo.

Ventajas competitivas y económico financieras

Algunas empresas entienden que estos nuevos modelos económicos son irreversibles, y que la globalización, más allá de la sostenibilidad, se basa en negociaciones diferentes que llevarán a que las compañías no tengan un país de origen para llevar sus operaciones, sino que estén orientadas a convertirse en empresas globales con puntos de fabricación en algunos sitios y distribución en otros, ofreciendo un servicio a sus clientes en todo el mundo. Las empresas que participan en el ecosistema entienden estas proyecciones.

Enfatiza Romano que este fenómeno “fomenta la internacionalización porque en este sector las empresas son globales y todos están realizando acciones de este tipo. La internacionalización de este sector es clave, para los desarrollos en los próximos años”.

Encuentra que Latinoamérica está muy sensibilizada respecto a la sostenibilidad, y aunque no existe una amplia aplicación práctica en las empresas, si hay la comprensión de la regulación y el interés por la región de entender cuáles son las normativas que vienen y cómo les van a impactar. Como desafíos en la zona, además de avanzar en una normativa unificada y clara, apunta a la necesidad de abordar el aspecto social en términos de desigualdad, derechos humanos y políticas anticorrupción.

De manera general, otro desafío es que el cambio en el sector va más rápido en la industria, desarrollo de nuevas tecnologías aplicables y la incorporación de nuevos mecanismos que en el sector público, que debe garantizar las inversiones para contar con la infraestructura necesaria para lograr establecer un concepto de movilidad verdaderamente aplicable.

Grant Thornton creó, entre otras acciones, un Observatorio Normativo de Sostenibilidad y trabaja en estrategias con más de 20 tipologías de proyectos y servicios vinculados como la elaboración del estado de sostenibilidad o información no financiera, verificación, creación de matrices de materialidad, interpretación legal y jurídica de las normas, análisis de la estructura salarial y de empleabilidad de las compañías, establecimiento de planes de igualdad, nivel de cumplimiento de los ODS e informes de sostenibilidad, manteniendo un importante posicionamiento global por su conocimiento y experiencia internacional.