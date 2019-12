La morosidad de empleadores con la CSS suma $248 millones

No obstante, en la lista que publica la CSS sobre empleadores morosos, existen cuatro categorías: los que no cumplieron con su convenio de pago dentro de la vía administrativa; los que pasaron a la instancia judicial (juzgado ejecutor); los que están en la instancia judicial porque incumplieron el arreglo de pago, y los que están recién sometidos a un proceso de cobro en la vía administrativa.

El representante en la junta directiva de la CSS del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), Rafael Echevarría, expresó que la falta de pago de las cuotas afecta a los trabajadores en dos direcciones: por un lado, se les limita el acceso a la jubilación, y por el otro, pierden el derecho a la salud, porque si el patrono no está al día, no pueden atenderse en las instalaciones de la CSS.

You May Also Like