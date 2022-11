“La monogamia y la familia tradicional es un modelo de relación que cada vez encaja para menos personas”

Las relaciones de pareja son tan antiguas como el ser humano, sin embargo – y pesar de la experiencia acumulada durante siglos-, el secreto para que estas funcionen y para que además funcionen bien sigue siendo una auténtica incógnita para la mayoría de los mortales. El entrenador emocional y coach Jordi Panyella, alma de comoesdentroesfuera en Instagram, donde le siguen ya más de 70K seguidores, pretende arrojar algo de luz sobre este asunto en No me quieras tanto y ámame mejor (Larousse, 2022).

En esta guía aborda, con amenidad y soltura, la inmensa mayoría de los temas que preocupan a hombres y mujeres cuando se enfrentan a sus relaciones: la diferencia entre querer y amar, la comunicación, la resolución de conflictos, cómo mantener viva la pasión de una relación, la sexualidad, la infidelidad, la ruptura, el poso de la infancia en las relaciones futuras… y añade temas más sensibles como el poliamor, las relaciones abiertas o la pornografía, y conceptos novedosos como las relaciones conscientes y la despolarización de las nuevas masculinidades y feminidad.

Como él mismo dice: “Leer este libro no solucionará tu vida emocional por arte de magia, pero te ayudará a entender el porqué de muchas cosas y te dará herramientas para reconocer y soltar relaciones tóxicas de una vez por todas y, sobre todo, para construir relaciones conscientes”. De todo ello charlamos en esta entrevista exclusiva con 20Minutos.

Cada año se publican en nuestro país un buen puñado de libros que abordan las cuestiones de pareja. ¿En qué se diferencia No me quieras tanto y ámame mejor (La guía de las relaciones conscientes de pareja)?

Yo empecé en las redes sociales y lo que me decía mucha gente es que mi forma de transmitir el mensaje era muy diferente a lo que había visto por ahí: una forma muy clara para explicar los temas, que me llega mucho… Y esto fue un indicador para mí. ¿Por qué no trasladar esta forma de comunicar a un libro? La mayoría de libros que existen usan términos complicados o se centran en temas muy concretos de una relación de pareja: cómo trabajar la atracción, la comunicación… Yo quería hacer dos cosas: la primera, que fuera mucho más amplio, que abarcara todo lo que es una relación de pareja, y la segunda, que fuese muy fácil de entender, con mensajes muy concretos para todo el mundo, sin ir demasiado a lo profundo, sino trabajar lo más importante y creo que ese es el toque diferencial.

Tú mismo lo dices en el título: queremos mucho pero amamos fatal. ¿En qué nos seguimos equivocando?No creo que nos estemos equivocando lo que creo que está pasando es que seguimos intentando encajar en un modelo de relación que es único, que es la monogamia y la familia tradicional y cada vez ese modelo encaja para menos personas o, al menos, las personas antes de encajar en ese modelo se lo están empezando a plantear muchísimo. Eso creo que es lo que marca la diferencia principal: antes te metías en una relación porque tenías que meterte en ella y sabías cómo era y ahora mismo las personas están diciendo: meterme en una relación significa renunciar a muchas cosas, por lo tanto, antes de meterme en ella quiero estar seguro.

El amor romántico, ese que nos han inculcado a través de las novelas, las películas… ha calado hondo durante siglos. ¿Será posible deshacerse de él en algún momento? ¿Y por qué crees que sigue tan presente a pesar de que la sociedad se ha modernizado y busca cada vez mayor equidad entre hombres y mujeres?No sé si la palabra sería deshacerse del amor romántico pero lo que sí que creo es que tiene que ser cuestionado y tiene que ser bajado a la realidad, es decir, amar con los pies en la tierra. El amor romántico está muy basado en la idealización, en lo que debería ser, en un cuento de hadas o algo muy perfecto, lo que pasa es que cuando vivimos la realidad de una relación nos damos cuenta de que muy poquitas veces experimentamos esa perfección y esa felicidad. Y ahí es donde muchas personas se estrellan y se dan el golpe contra un muro y por eso las relaciones muchas veces nos generan más infelicidad que felicidad. De todas formas el tema sería: ¿Podemos amar de forma romántica? Claro que sí, pero no podemos basar una relación en un ideal romántico. Yo siempre hablo de amor real no de amor romántico. El amor real es el que podemos vivir y el que todo el mundo conoce, el amor del día a día, ese amor que con el tiempo, si no lo cuidas, se va perdiendo la pasión, ese amor en el que a veces cuesta un poco comunicarse o cuesta encontrar ese momento de individualidad… pero que no está reñido tampoco con estar enamorado porque esto también es importante.

¿Son las relaciones de pareja las más complicadas que existen o las complicamos nosotros?Las relaciones son complicadas en general, empezando por las que tenemos con nosotros mismos. Esa es la relación más complicada y la más intensa. ¿Que si son complicadas las de pareja? Realmente es difícil saberlo porque a medida que vas profundizando en una relación de pareja estás conectando mucho más desde lo profundo de ti, de esta relación que decimos o hablamos con nosotros mismos. La persona te conoce mejor, los filtros empiezan a caer, las máscaras también y te estás relacionando directamente de tú a tú con la otra persona y esas relaciones son complicadas porque necesitan negociaciones y reajustes constantemente, que es algo que se nos olvida en las relaciones de pareja. O sea, hacemos una especie de acuerdos inconscientes cuando nos enamoramos de otra persona y decidimos un poquito cómo va a ser la relación, pero muy pocas veces hacemos una revisión de esos acuerdos. Lo que decimos al principio se queda para siempre y muchas veces lo que funciona el primer día no funciona al cabo de un año. Hay que aprender a sentarse y a negociar, a hablar, pactar y a comunicarse de una forma mucho más sincera y profunda con nuestra pareja.





Jordi Panyella Soler Coach y entrenador emocional Jordi Panyella Soler (Barcelona, 1974) es coach certificado por la ICF (International Coaching Federation). Apasionado del autoconocimiento y de las relaciones interpersonales, se ha especializado en los vínculos emocionales y las relaciones de pareja. Además de realizar sesiones de coaching individuales y terapia de pareja, es organizador de talleres y retiros de empoderamiento y de interrelaciones conscientes. Su comunidad de Instagram, @comoesdentroesfuera, acoge miles de seguidores que interaccionan intensamente con él en cada post.

Dedicas un par de capítulos al autoconocimiento (Empieza por amarte a ti) y mejorar la autoestima (Ámate mucho). ¿Es este uno de los principales errores que cometemos en las relaciones: esperar que nos quieran como nosotros mismos no sabemos querernos?Sencillamente eso es lo que nos han enseñado: que debemos ser de una determinada manera para poder conseguir el amor, o el cariño, o la aprobación de otra persona. Nos han dicho ‘tienes que aprender a ser nosecomo’ y a partir de ahí vamos a ser correspondidos con amor, con cariño, con compañía o cualquier cosa que sea importante para ti. No nos han dicho que eso también está en nosotros y nadie es culpable, porque a nuestros padres tampoco les enseñaron que podían encontrar eso en sí mismos. Nos educan para convertirnos en un tipo de personas merecedoras de recibir amor, cariño, felicidad, compañía… pero no nos educan a aprender que eso también está dentro de nosotros. Por eso nos pasamos la vida buscando fuera de nosotros y haciendo responsables a los demás de que nos den cosas que nos deberíamos dar nosotros mismos y esto genera muchísimos problemas en las relaciones de pareja.



¿De qué manera las vivencias de la infancia marcan al adulto que seremos en el terreno de las relaciones de pareja? ¿Es en esa época donde adoptamos los vicios que pueden convertir en tóxica un relación?En la infancia es donde aprendemos a vivir y no solo eso, aprendemos a desarrollar nuestra propia identidad y a relacionarnos con otras personas. Y esto lo aprendemos básicamente observando cómo se tratan papá y mamá, cómo nos tratan a nosotros, cómo nos tratan en la escuela… Aprendemos las relaciones sociales y quién somos nosotros mismos y esto lo llevamos durante el resto de nuestra vida porque son creencias muy arraigadas en nuestro subconsciente que nos marcan en cualquier aspecto: a la hora de relacionarnos, de cómo reaccionamos ante las situaciones… Muchas personas creen que reaccionan de una manera consciente a una situación y esto es una mentira total: reaccionamos de la manera en que fuimos programados cuando éramos pequeños la mayoría de las veces y hace falta muchísima consciencia para hacerlo de otra manera. ​La forma en la que aprendemos a amar y las carencias que creamos en nosotros cuando somos pequeños las arrastramos durante toda la vida, de hecho, podemos aprender a gestionarlas, pero es muy difícil sanarlas. Lo bueno de esto es que si sabes qué carencias tienes te puedes relacionar de una manera muy diferente en tus relaciones de adulto, pero si no las conoces estarás repitiendo patrones constantemente y sin saber por qué.

Hablas también de desactivar nuestras propias creencias y aquellas que durante siglos nos han impuesto sobre cómo debe ser el amor y la pareja. ¿Cuáles son las que han hecho más daño?Hay una que está actualmente en boca de todo el mundo que es la de ‘si es amor es fácil’. Esta es la creencia madre de todos los problemas y de todos los divorcios que hay hoy en día en las relaciones de pareja. Cada día hay más divorcios y más personas que no quieren una relación y esto es porque hay una creencia establecida de que una relación que funciona es una relación fácil. Y como hemos hablado antes, no existen las relaciones fáciles. Pero hay otras muchas: por ejemplo, que para estar en una relación tienes que renunciar a muchas cosas. Invito a la gente a negociarlo o pactarlo porque si otra vez volvemos a intentar encajar en un modelo de relación preestablecido y tradicional aquí no hay nada que pactar. Yo invito a las personas a crear sus propios modelos de relación y a acordar con ellas mismas y con su pareja aquello que es importante, lo que es negociable, aquello a lo que pueden y no pueden renunciar…

Explícanos en pocas palabras en que consiste ser una pareja consciente y en qué va a beneficiarnos.Una pareja consciente es una pareja que sabe dónde está, por decirlo de alguna manera. La consciencia es la capacidad de percibir donde estamos y cómo estamos interactuando con esa realidad. Una relación consciente a veces es una relación mucho más difícil que una relación inconsciente, sin embargo, esta última muchas veces se convierte en una relación tóxica sin saber por qué. En cambio, en una relación consciente te estás dando cuenta de lo que está pasando o, al menos, ese sería el objetivo de este tipo de relación. No voy a reaccionar, me voy a dejar llevar porque sí, sino que voy a intentar saber por qué estoy actuando como estoy actuando. Eso sí, para estar en una pareja así se requiere valor y se requieren ganas.

¿Es cierto que el amor dura tres años o lo que dura tres años en la pasión? ¿Cómo hacemos para prolongar uno y otro en en tiempo?El amor crece con el tiempo pero la pasión o la atracción tiende a disminuir y estas son dos cosas diferentes. A medida que pasa el tiempo nos queremos más pero nos sentimos menos atraídos. Esto genera mucha lucha en la mente de la gente porque cuesta mucho aceptarlo pero es algo que en cierta manera todos sabemos que es así. ¿Cuánto dura el enamoramiento? No se sabe, dicen que entre seis meses y tres años. ¿Qué hacemos después de esa fase de enamoramiento para mantener la pasión? Yo siempre hablo de comunicación muy sincera de lo que nos gusta, de lo que nos excita, de lo que nos aumenta la libido en pareja… Tener una comunicación muy sincera de estos temas con la pareja y añadir, quizás, todo lo que añadiríamos a una relación donde sí hay pasión: que sería transgresión, jugar un poco a escondidas, poner novedades, hacer cosas que quizás nunca haríamos en esa relación… Añadir esa incertidumbre y ese juego. Esto sería importante si queremos mantener la pasión en una relación.

Las encuestas hablan de que entre un 40% y un 50% de las personas son infieles en sus relaciones. ¿Nos estamos autoengañando con esto de que la fidelidad debe ser un pilar en las relaciones? ¿Es tan grave como nos parece ser infieles?Es un tema delicado que despierta mucha tensión siempre que se habla de él…

Sí, de hecho hace pocas semanas la ruptura de Tamara Falcó con su pareja por una infidelidad ha tenido a medio país en vilo…Sí, es como si todo el mundo estuviera esperando que salga algo para dejar de sentirse tan raro (risas). Es como ‘ah mira, pues no nos ha pasado solo a nosotros, a los famosos también les pasa’.

Bueno y si las encuestas dicen que esto le pasa al 50%, es la mitad de la población…Siempre digo que a las encuestas sobre infidelidad hay que sumarle la gente que miente porque le están preguntando algo no quieren que se llegue a saber. Lo que creo es que es un tema mucho más habitual de lo que queremos aceptar a pesar de que sabemos la realidad. La infidelidad es un tema tan antiguo como el matrimonio y es algo bastante reciente, porque aunque la gente pueda pensar que es algo de muy lejos en la Antigua Roma, por ejemplo, se practicaban bacanales y no pasaba nada. En el momento en que apareció el matrimonio apareció la infidelidad. Otro asunto sería revisar por qué la gente es infiel, que para mí es lo realmente importante y la mayoría de las veces es para descubrir partes de uno mismo, que uno no es capaz de descubrir o de alimentar dentro de la relación. Es como quién soy yo con mi pareja o quién soy yo con mi amante o con esa persona que puedo encontrar más allá de la relación. A título personal, estamos demasiada importancia al tema de la infidelidad, aunque hay que respetar que para cada persona sea algo diferente.

Si el amor se acaba definitivamente, ¿qué errores no debemos cometer cuando hay una ruptura?El principal error es olvidarte de ti mismo y hundirte como persona, perder tu amor propio, la confianza en ti mismo. A pesar de que forma parte del duelo cuando se rompe una relación pasar por esos momentos en que estás más bajo… eso es uno de los primeros errores que debemos evitar. La relación ha terminado, pero eso no significa que yo haya terminado. A partir de ahí, todo depende de donde estemos y depende de nuestro objetivo. Es decir, si se acaba de romper una relación donde hay hijos de por medio, es muy importante mantener una comunicación y una relación sana ya no solo por las personas que formaban la pareja, sino también por los niños.

¿Qué son un hombre y una mujer despolarizados, concepto que usas en tu libro?Cada persona tiene una esencia y esta esencia tiende a ser, por simplificarlo de alguna manera, masculina o femenina dentro de todos los matices que puede tener. Debido a muchos factores que están influyendo a nivel social, se está produciendo una despolarización. ¿Y qué significa esto? Dejar a un lado lo que realmente eres. Aunque parezca que solo se puede aplicar a hombres que se despolarizan hacia una feminización también puede aplicarse a mujeres que pueden masculizarse. Cada vez tenemos más ejemplos de mujeres que quieren ser mamás, pero no quieren dejar sus empleos y que al mismo tiempo no quieren dejar su vida social. Digamos que tenemos derecho a ser masculinos y ser femeninos, a aceptar nuestra polaridad y esencia sin que eso signifique un problema o una agresión hacia el otro lado, que es lo que un poco damos por sentado. Que si yo soy un hombre masculino estoy atacando a o que si hoy una mujer femenina estoy dejando al lado mi masculinidad o mi capacidad de emprender o de empoderarme. Creo que son temas que se han confundido y que más allá de ayudarnos nos han perjudicado a nivel personal y social.

Y para finalizar, ¿cuál crees que es el mayor reto de las parejas en plena era pospandemia?Para mí el reto mayor de una relación actual es perdurar.