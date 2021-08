La modelo Taylor Hill muestra su rutina de maquillaje para el día a día que tan solo le lleva cinco minutos

Siguiendo con el rostro, procede a aplicar un colorete en crema sobre sus pómulos en forma de C , resaltándolos y aportando brillo y jugosidad, dándole un efecto “buena cara” inmediato . Aunque cualquier colorete en crema sería perfecto, la modelo utiliza The Multiple Orgasm de Nars (42 €). Por otro lado, en los labios se decanta por un labial nude de la firma Rare Beauty (17,99 €) de Selena Gómez.

Como buenas gurús del mundo beauty que son , solemos seguir al pie de la letra los consejos que en ocasiones nos dan y sus resultados espectaculares no nos defraudan , por lo que cuando hablan de su rutina de maquillaje completa, no podemos dejarla escapar.

You May Also Like