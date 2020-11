La modelo española con síndrome de Down Marián Ávila, premiada en Estados Unidos por su “visibilidad sin perjuicios ni etiquetas”

Ha agradecido el apoyo que le han brindado las estadounidenses Sofía Kay Whitten, hija de Michelle Sie Whitten (cofundadora, presidenta y CEO de Global), y DeOndra Dixon , hermana del popular actor Jamie Foxx que ha fallecido hace unos días: “Siempre me han animado mucho, me han abierto un camino a seguir “.

“Estoy muy contenta, es un honor recibir un premio importante para todo el mundo”, ha relatado Marián Avila en una entrevista con EFE antes de confesar: “ Ha sido una gran sorpresa, no me lo esperaba “.

“Se llama a sí misma feminista y defensora de los derechos humanos, la familia y la amistad”, destacó el jurado de la organización, la Global Down Syndrome Foundation (Global), de la joven Marián Ávila, que el 8 de septiembre de 2018 consiguió el hito de ser la primera modelo española con síndrome de Down en desfilar por las pasarelas de la Fashion Week de Nueva York .

