La moda se viste de verde

North Face tiene la sostenibilidad en su ADN y entre sus recientes proyectos destaca su colección The Bottle Spurce Colection, una edición limitada de camisetas confeccionadas con 18 mil kilogramos de botellas de plástico recogidas de los Alpes. También lanzó su visión exploration without compromise, centrada en la sostenibilidad y que describe los compromisos que implementará la compañía en los próximos años.

