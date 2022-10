La ‘Mocro Maffia’, la organización criminal holandesa que controla el tráfico de droga en Holanda y está presente en España

Hasta tal punto, que el pasado 14 de octubre los reyes de Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima, reconocieron que su primogénita, la princesa Amalia, no podía salir de casa por esas amenazas y que, de hecho, ya no vivía en Ámsterdam sino en la residencia familiar en el palacio Huis ten Bosch. La heredera sólo sale para ir a la universidad, en Ámsterdam, donde cursa el primer año de carrera.

You May Also Like