La MLB de béisbol prohíbe la entrada de por vida a cualquier estadio al fan de los Yankees que lanzó una bola a un jugador rival

Las interacciones entre los fans y los jugadores de béisbol de la MLB son uno de los mayores atractivos a la hora de asistir a un partido de la competición norteamericana… siempre y cuando no se cruce la línea de lo permitido. Esto es lo que hizo el aficionado de los New York Yankees que lanzó una bola desde la grada y golpeó al jugador de los Boston Red Sox Alex Verdugo . Motivo por el que la MLB le ha prohibido de por vida la entrada en cualquier estadio de la Liga.

