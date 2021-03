La mitad de los pacientes graves de Covid-19 tienen daños en el corazón

“Es importante destacar que el patrón de daño al corazón fue variable, lo que sugiere que el corazón está en riesgo de diferentes tipos de lesiones. Si bien detectamos solo una pequeña cantidad de lesiones en curso , vimos una lesión en el corazón que estaba presente incluso cuando la función de bombeo del corazón no se vio afectada y podría no haber sido detectada por otras técnicas. En los casos más graves, existe la preocupación de que esta lesión pueda aumentar los riesgos de insuficiencia cardíaca en el futuro, pero se necesita más trabajo para investigar esto más a fondo”, explica Fontana.

