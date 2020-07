La mitad de la publicidad que ven niños y adolescentes en Francia es de comida poco saludable

Otro estudio de las mismas investigadoras publicado a finales de 2019 demostró que los anuncios alimentarios más vistos por menores de 4 a 12 años en España son de productos de escaso valor nutritivo . “Creemos que se debería revisar el Código PAOS, que pretende proteger a los menores, porque se vulnera continuamente. También se debería ampliar, ya que no tiene en cuenta el discurso y lenguaje de los anuncios , que puede confundir a los niños atribuyendo cualidades a los productos que no son ciertas”, afirman las expertas.

You May Also Like