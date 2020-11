La mirada de un entrenador

“Aún tengo nueve años de vida útil para poder participar en competencias de salto nivel olímpico. Mi meta principal es participar y representar en adiestramiento y salto a Panamá en unos Juegos Olímpicos. A los 60 años me retiraría de las competencias de salto de alto calibre, pero seguiré compitiendo en adiestramiento y doma hasta que mi cuerpo me lo permita”, destacó.

You May Also Like