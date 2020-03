La ministra Turner le plantea a los diputados los posibles escenarios ante el avance del coronavirus

La ministra de Salud, Rosario Turner, respondió preguntas de los diputados de la Asamblea Nacional, sobre el nuevo coronavirus, la capacidad de respuesta del gobierno ante la pandemia, y las medidas para evitar que aumente el contagio.

Fue una extensa reunión en donde Turner compartió infidencias, adelantó algunas posibles estrategias, y hasta se quejó de los periodistas. De este grupo dijo que su objetivo era saber cuántos muertos son y cuántos afectados hay, pero que no les interesa preguntar qué está haciendo el Gobierno.

No descartó que en las próximas horas decreten retenes sanitarios, pero que todo dependerá de las condiciones epidemiológicas.

Un diputado aprovechó para pedir kits de limpieza para repartirlos en sus circuitos.

La ministra de Salud se refiere a posibles “retenes sanitarios” que se establecerían según las condiciones epidemiológicas que se den.

La ministra de Salud se refiere a posibles "retenes sanitarios" que se establecerían según las condiciones epidemiológicas que se den.

Además, desmiente algunos mitos como el uso de algunos medicamentos y el beber agua caliente.

Los 350 mil funcionarios

El diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Héctor Brands, preguntó sobre si se van a tomar decisiones “más enérgicas” para el sector público debido al riesgo de contacto a raíz de que existen alrededor de 350 mil servidores públicos. También consultó: ¿es necesario cerrar todo el comercio?

Turner aseguró que se han tomado las decisiones de acuerdo a los escenarios. “En el escenario de país no afectado, no se requería ninguna medida diferente a la que tomamos en su momento. Al contrario, tomamos decisiones demás. Es más, en este momento ni siquiera, por los estudios internacionales, pónganse a ver lo que está haciendo México, Estados Unidos, Inglaterra: no tienen gente en sus aeropuerto. Pero si yo hago eso en este momento, van a decir que el gobierno no está haciendo su deber. (…) Yo no voy a dejar al aeropuerto sin personal”, contó.

La ministra también admitió que cada decisión requiere de una logística. “El qué es importante, pero el cómo, requiere detalles” manifestó. Puso como ejemplo, la confusión que se generó el día de ayer domingo 15 de marzo por la orden de cerrar algunos comercios. “Yo tenía un borrador de la resolución 310, y allí se indicaban todos los lugares que iban a cerrar, pero no estaba en Gaceta y por algún problema en la comunicación del Ministerio de Salud, salió que se cerraban todos los comercios. Después lo aclaramos. Por un error de una palabra, se generó un escenario innecesario”, manifestó.

"Cada decisión necesita una logística", señala la ministra de Salud Rosario Turner, quien responde las inquietudes de los diputados de la Asamblea Nacional.

El trabajo de los periodistas

El también diputado perridista Benicio Robinson, preguntó sobre qué se hará con los panameños que están en Europa y que desean regresar a Panamá. Puso como ejemplo el caso de su hija. También aseguró que no estaba de acuerdo con la medida de cerrar los comercios, y pronunció una larga retórica de las medidas que ha tomado el gobierno ante la crisis sanitaria.

Al responder, Turner cuestionó a los periodistas, y sus objetivos. Narró que en las conferencias de prensa que realizan cada noche para informar sobre los casos, hay periodistas que van con un objetivo, y ellos (el gobierno) van con el propio, y entonces se entra en contradicción. “Yo no se si ustedes han visto que cuando yo comienzo la rueda, yo comienzo a decir: estamos haciendo, estamos haciendo, porque yo se que ellos no van a preguntar nada de lo que estamos haciendo. Ellos lo que quieren contar es cuántos muertos, y cuando afectados son. Entonces, por eso decidí que en al mediodía pudiéramos tener un comunicado para plantear, todo lo que estamos haciendo, y de tal manera tener esa vocería de que cosas se están haciendo para poder manejar, y no caer en el mensaje (…) hay buenos periodistas, como también hay los que tienen otros objetivos…. Y hay otros que nos están apoyando a mil con toda la publicidad (…)”, narró la ministra ante los diputados.

Robinson además le consultó que por qué no se masifican las pruebas. La funcionaria contestó que eso es imposible porque cuando los países comenzaron a darse cuenta de la situación (el impacto de la pandemia), comenzaron rápidamente a acaparar los insumos para hacer las pruebas, pero que ahora tiene 15 mil pruebas mas. “Tengo las pruebas necesarias para hacer diagnóstico”, manifestó.

“La verdad es que nosotros sabíamos que el Covid-19 estaba circulando en el país hasta que tuvimos la primera prueba positiva. Pero nunca perdí la sospecha como científica de que pudiera estar circulando (…)”, narró.

Los operativos

También les dio detalles de algunas de las situaciones que han tenido que enfrentar, como devolver pasajeros de países con gran número de casos como Italia, y el operativo que hicieron con personal de un crucero, a quienes tuvieron que devolver en un avión.

Pidió ayuda a los diputados con la participación política en sus comunidades. “Muchas de las cosas que tenemos que tomar es la participación política, no todo es técnico”, dijo.

¿El té caliente sirve?

Luis Ernesto Carles, del Partido Panameñista felicitó a la ministra por el trabajo que está haciendo, y le recomendó a sus colegas diputados que para estar bien informados hay que seguir las conferencias de prensa. “La posición que se ha estado tomando es la correcta”, aseguró.

A Turner le recomendó: “Sea tajante. Ya basta que le estén preguntando por el director del Beckmann”. “Muchos en este país quisieran que en las defunciones fueran 10 o 30 defunciones, pero esa es una realidad. Es una defunción. Esperamos que siga así (…)”, manifestó.

Y entonces lanzó la pregunta: ¿el té caliente, ayuda o no ayuda? ¿las gárgaras de agua con sal ayudan? Turner le contestó que no pediría a nadie que tome agua caliente. Que no hay evidencia científica del tema.

La ministra también adelantó que estudian poner retenes sanitarios, pero que todo dependerá de las condiciones epidemiológicas.

Luis Cruz, del PRD, solicitó que el Gobierno entregue kits de limpieza e higiene a los diputados, para estos suministrarlos en las barriadas. También consultó sobre la capacidad del hospital Luis Chicho Fábrega, de Santiago de Veraguas. La funcionaria le informó que incrementarán las camas.