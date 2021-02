La ministra sin voz y el abogado que ignora datos de quien asesora

La directora de esa institución, Mayra Silvera, no aparece en la planilla publicada correspondiente a enero, pues fue ratificada en el cargo el pasado 1 de febrero. No obstante, según su hoja de vida, se desempeñó como asesora del despacho superior de esa institución entre octubre de 2016 y diciembre de 2017.

Quien no aparece en la información oficial es el abogado que tomó la palabra en nombre de la ministra. Cabezas no figura en las planillas de la Senniaf y del Mides. Al menos hasta enero de este año, la más actualizada.

La reacción de Cabezas causó indignación, no solo porque impidió que la ministra respondiera algunas de las preguntas que la ciudadanía ha venido haciendo en las últimas semanas, sino porque no se apega a los hechos. La hoja de vida circulada por la Presidencia de la República tras el nombramiento de Castillo, el 24 de junio de 2020, señala que la ministra cuenta con una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Además, tiene una maestría en Derecho de Negocios de la Universidad Adolfo Ibañez, en Chile.

“La ministra no es abogada y ella no puede responderle eso”.

You May Also Like