La minería solicita en concesión la mitad del territorio nacional

”El manejo minero de las instituciones no resistiría una auditoría pormenorizada y pública en cuanto al tema, que se ha tenido por grupos de presión e interés políticos”, cuestionó el biólogo del CIAM, oenegé que optó por no participar el año pasado en un diálogo para ordenar el tema minero, al considerar que la convocatoria estaba “amañada” y buscaba “limpiar la imagen” de la industria en el país.

Mientras que Ramos subrayó que, como sucede con la minería metálica, en el caso de las concesiones de minería no metálica no existe ordenamiento territorial que respete el marco ambiental o urbanístico de forma concreta.

”No se trata de cerrar la puerta a la minería, pero hay que imponer restricciones, porque se trata de recursos no renovables. Nos ponemos como niños pobres dependientes del cobre, porque no hemos desarrollado nuestros potencialidades en otras actividades económicas. No somos niños pobres; somos un país rico empobrecido por los malos manejos de quienes nos han gobernado”, concluyó.

En ese contexto, la ambientalista mencionó que este tipo de personajes sabe dónde están los yacimientos y manejan información sensible y confidencial sobre la industria que no cualquiera posee, lo que les otorga cierta ventaja en el tema.

En palabras de la también ex vicealcaldesa, si bien estas solicitudes en proceso no están adjudicadas, sí generan un documento negociable que puede ser cedido en el futuro. “Por eso usted ve que esas concesiones pasan de mano en mano con el tiempo”, puntualizó.

En momentos que el país debate el futuro de la concesión otorgada a Minera Panamá (filial de la canadiense First Quantum), es oportuno conocer cuál es la realidad de esta actividad a nivel nacional. Según registros de la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (Mici), hasta noviembre de 2022 se habían otorgado 15 concesiones para la extracción de minerales metálicos como oro y plata y 154 para minerales no metálicos, es decir, arena o rocas.

