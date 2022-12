La millonaria cantidad que ganó Bad Bunny con su World’s Hottest Tour

Sin embargo, también aclaró que no se retirará de lleno de los escenarios, ya que cumplirá con algunos compromisos y hasta entrará al estudio para grabar nueva música, pero todo esto sin ninguna presión: “Me estoy tomando un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional para respirar, disfrutar mis logros. Vamos a celebrar Tengo un par de compromisos esporádicos, e iré al estudio, pero no hay presión”, dijo a Billboard.

