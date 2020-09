La migraña provoca pérdidas por 1.838 millones de euros cada año en España

Aunque en los últimos tiempos se ha avanzado con tratamientos innovadores, como el conocido por las siglas CGRP, que están dando resultados, “en general no hay fondos para la investigación y se avanza muy poco, porque la migraña no mata, y parece que por eso no es importante”.

El 85% de pacientes cree que la sociedad no se lo toma en serio y que sufre una enfermedad que no está reconocida, según De la Torre, lo cual “contrasta, y mucho, con su alta prevalencia; es una enfermedad que sufre mucha gente pero que sigue avergonzando a quien la padece”.

“Cerca del 60% de los afectados no tiene un tratamiento eficaz “, según datos de una encuesta entre los asociados, de ahí la campaña The missing lesson -la lección perdida- puesta en marcha con motivo del día europeo de la migraña.

You May Also Like