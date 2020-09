La mielitis transversa, la enfermedad por la que AstraZeneca ha interrumpido los ensayos de la vacuna del coronavirus

Las causas de esta enfermedad son diversas. En las declaraciones recogidas por The New York Times, una de las neurólogas explica que, entre esas causas, están incluidas las infecciones virales. También puede ser causada por trastornos en el sistema inmunitario que atacan los tejidos del cuerpo, un accidente cerebrovascular de la médula espinal o por otros trastornos de la mielina, como la esclerosis múltiple.

Así, AstraZeneca va a realiza un control de seguridad e investigar si realmente la vacuna causó esta enfermedad en el paciente, ya que se desconoce todavía si esta fue la causante o ha sido solamente una coincidencia, tal y como informa el medio The New York Times.

