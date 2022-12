La Mesa del Turismo confirma 2022 como año positivo, pero solicita una ayuda “que alivie el lastre de las pérdidas acumuladas en el sector”

Asimismo, Molas ha señalado que les preocupa “mucho” la convocatoria de huelga para los pilotos de Air Nostrum y de los trabajadores de Aena para Navidad y que “no acaba de entender cómo este problema no se ha solucionado antes”. Así, espera que se resuelva el conflicto y no acabe afectando a una temporada turística importante, sobre todo en las Islas Canarias, y a la imagen de España como destino.

No obstante, ha recalcado que, previsiblemente, no lo será para la rentabilidad con las cuentas de resultados perjudicadas por el incremento de los precios.

Molas ha hecho especial énfasis en el tema de la formación , alegando que el sector turístico español “ha fracasado en estos 30 años” al no disponer de políticas activas de empleo que funcionen, lo que deriva de no haber hecho la formación adecuada. Para ello, ha incidido, se requiere de tiempo, centros adecuados y, “sobre todo, que el turismo pase a ser considerado como política de Estado”.

You May Also Like