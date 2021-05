La menopausia, una etapa de cambios y nuevas posibilidades

Desde la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) señalan que este cese de la actividad ovárica no aparece bruscamente , si no que tiene lugar un progresivo envejecimiento ovárico: “El grupo de trabajo Stages of Reproductive Aging Workshop (STRAW) diferencia la vida adulta de la mujer en tres grandes fases: reproductora, transición menopáusica y posmenopausia”.

¿Cuándo empieza? “ En cada mujer es variable pero se toma como rango de edad entre los 48 y 54 años. El período medio de transición son unos cinco años. La edad media de comienzo son los 51,4 años”, apunta la ginecóloga, recordando que la menopausia es la última regla de una mujer, un fenómeno que no puede diagnosticarse hasta que la paciente no haya pasado un año sin la menstruación, un periodo de doce meses que se denomina como perimenopausia . Después comienza el climaterio .

