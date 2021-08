La memoria en el olvido

En nuestro país parece que darle la espalda al pasado es la salida fácil, porque no hay voluntad política ni mucho menos creatividad; atentar contra el patrimonio es una costumbre política. Reducir a escombros los edificios y caserones que con una inversión magnífica podrían restaurarse y convertirse en equipamientos culturales como casas de arte y cultura, bibliotecas o museos, no es una opción política ni tampoco económica, porque no hay visión en gestión cultural ni comprensión del pasado como una forma de conocimiento cultural que puede ayudar a la comunidad a construir ciudadanía ni futuro.

Recuperar espacios con memoria histórica que le devuelvan a la ciudad un sentido de identidad no es un proyecto importante para los políticos de Colón, porque la cultura y la educación nunca han sido su prioridad. La ciudad de Colón está contaminada de pobreza, sí; pero también lo está de la ignorancia, la mediocridad y la avaricia; no hay deseos de descontaminar esa clase de pobreza porque es la que alimenta a los que viven de ella.

¿Por qué no se elevó mejor a la Asamblea una propuesta de ley para crear un plan de intervención integral para recuperar espacios con valor histórico? ¿Por qué no tener como objetivo principal buscar referentes y ejemplos concretos en otros países que han servido de soluciones técnicas en base a criterios de intervención patrimonial? ¿Por qué se ignora los consejos de la SPIA, que tiene expertos en el tema de la arquitectura y el urbanismo?

