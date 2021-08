La mejor hora para ver la rara ‘luna azul’ de este 21-23 de agosto

Las personas en las Américas podrán ver una luna casi llena el sábado por la noche, antes de que la verdadera luna azul alcance su punto más alto en el cielo durante la madrugada del domingo a la 1:04 a.m. hora del este, según la NASA. La luna alcanzará la iluminación máxima a las 8:02 a.m. hora del este del domingo y parecerá estar casi llena después del anochecer de ese día.

Una luna azul es la tercera luna llena en una temporada que contiene cuatro lunas llenas, en lugar de las tres habituales, según la revista Sky & Telescope. El fenómeno ha sido una musa cultural para la música, el arte y el lenguaje, como las canciones “When My Blue Moon Turns to Gold Again” y “Blue Moon”, grabadas por varios artistas, incluido Elvis Presley, y el dicho “una vez en una luna azul”, que describe un evento raro.

You May Also Like