La mejor edad para dejar de fumar y reducir el riesgo de muerte

Fumar es un hábito tremendamente nocivo, que es mejor no adoptar en cualquier caso. Sin embargo, la realidad es que son muchas las personas que, por uno u otro motivo, empiezan a fumar de jóvenes y más adelante se enfrentan a las dificultades para dejarlo.

Aún así, conviene intentarlo: dejar de fumar siempre es positivo, siempre es beneficioso para la salud. Eso sí, cuanto antes mejor.

Antes de los 35, edad ideal

Ahora, un estudio de gran cohorte elaborado en los Estados Unidos y publicado en el medio académico Jama Network Open ha concluido que las personas que dejan de fumar antes de los 35 años tienen riesgos de mortalidad similares a los de las personas que nunca han fumado.





Más allá de esa edad, aunque en todo caso dejar de fumar tenía beneficios, sí que existían diferencias significativas entre los exfumadores y quienes nunca habían fumado.

De hecho, el hábito de fumar en la actualidad se relacionaba con el doble de mortalidad por cualquier causa que no haber fumado nunca.

Una fecha límite motivadora

Los investigadores tomaron datos del estudio US National Health Interview Survey, una encuesta basada en cuestionarios empleada para monitorizar la salud de la población de Estados Unidos, y el National Death Index, una base de datos de los certificados de defunción de todo el país. Con ello, incluían los datos de más de 550.000 adultos que completaron cuestionarios entre enero de 1997 y diciembre de 2018 y tenían entre 25 y 84 años en el momento de enrolarse en el estudio.





Esto incluía fumadores actuales, antiguos fumadores y lo que se categorizó como ‘nunca fumadores’, que eran las personas que habían fumado menos de 100 cigarrillos en toda su vida.

Al final de 2019, de estas personas habían muerto 75.000. Comparando con los ‘nunca fumadores’, los fumadores tenían una mortalidad mucho mayor por cualquier causa, y específicamente más probabilidades de fallecer por cáncer, enfermedad cardíaca o enfermedad pulmonar.

Como señalábamos, quienes abandonaron el hábito antes de los 35 años de edad recobraban un riesgo de mortalidad similar al de las personas que nunca habían fumado. Quienes lo hacían entre los 35 y los 44 tenían un riesgo de fallecer por cualquier causa un 21% mayor que quienes nunca habían fumado, y quienes lo dejaban entre los 45 y los 54 tenían una tasa de mortalidad por cualquier causa un 47% mayor.





Por ello, los autores apuntan a que estos hallazgos pueden servir para establecer una meta motivadora, ya que sin ella especialmente los fumadores más jóvenes pueden caer en la tentación de posponer una decisión que, literalmente, puede salvarles la vida.

Referencias

Thomson B, Emberson J, Lacey B, et al. Association Between Smoking, Smoking Cessation, and Mortality by Race, Ethnicity, and Sex Among US Adults. JAMA Netw Open (2022). DOI:10.1001/jamanetworkopen.2022.31480