‘La Mejor Decisión’ la primera guía práctica para mujeres que deseen formar hogares monoparentales, que IVI Panamá pone a tu disposición

Con el paso del tiempo, las condiciones o circunstancias en la vida de la mujer han cambiado. Sus intereses, sus ocupaciones, sus gustos y hasta sus sentimientos no son los mismos. La mujer de hoy es independiente, desarrolla una carrera profesional o emprende y muchas veces no quieren renunciar a la maternidad, aunque no hayan consolidado una relación estable.

Todo empieza con un deseo y luego una decisión: tener un bebé

¿Qué sucede con las mujeres que no tienen pareja, pero tienen un deseo latente por ser madres? ¿Cómo pueden convertirse en madres solteras por elección? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Hay alguna entidad que brinde apoye u orientación a las mujeres que emprenden la maternidad en solitario? Para dar respuesta a todas estas interrogantes, IVI Panamá lanza “La mejor decisión”: la guía para mujeres que quieran formar hogares monoparentales. Ofreciendo respuestas a las principales dudas y miedos de las mujeres que estén pensando en iniciar el camino de la maternidad en solitario.

Hoy en día, cada vez más mujeres optan por tener un hijo solas y convertirse en madres solteras por elección con la ayuda de un donante de esperma. Es una tendencia mundial que también ha llegado a Panamá. Aproximadamente el 15% de las pacientes acuden a IVI Panamá para lograr el sueño de ser madre por su cuenta. Una cifra constante en los últimos años, reflejo de que es una tendencia en auge y que pesar de los estigmas existentes, las mujeres deciden formar familias utilizando el banco de esperma en lugar de esperar a tener una pareja.

“La maternidad en solitario se ha convertido en algo absolutamente común. Las mujeres ahora están hablando más que nunca sobre sus desafíos de fertilidad y analizan distintas opciones para la planificación familiar”, comenta el Dr. Saúl Barrera, director de IVI Panamá.

Ser madre soltera por elección

Miles de mujeres decididas y valientes alrededor del mundo han optado por convertirse en madres solteras por elección, pero ¿Y qué significa ser madre soltera por elección? Este grupo definido como aquellas mujeres que, siendo solteras, deciden convertirse en madre, aquellas mujeres que planificaron a priori ser madres en solitario y, por tanto, recurrieron a distintas estrategias y procedimientos para ello como técnicas de reproducción asistida o la adopción.

Las razones para convertirse en madre soltera por elección son muchas. Puede ser que no haya encontrado la pareja adecuada para tener hijos, que se sienta segura y feliz de ser soltera, pero aún desee tener un hijo, o que quiera ser el único padre responsable de la crianza de su hijo. En IVI no nos queda duda de que cada mujer es valiente y digna de admiración. La decisión de convertirse en madre soltera no es fácil. Las tensiones económicas de criar a un hijo por su cuenta pueden ser muchas, pero esto no le impide formar la familia que siempre han querido. El deseo de formar una familia, es superior a los estándares sociales que puedan aparecer en su camino.

Familias monoparentales en cifras

En las últimas décadas, ha habido un aumento dramático en el número de familias monoparentales alrededor del mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos (según el US Census Bureau, 2016) el 23% de los hogares con niños están encabezados por padres solteros, la gran mayoría de los cuales son madres solteras. Estas cifras se comparan con un 8% a principios de la década de 1970.

El número de estas familias ha aumentado drásticamente desde el milenio y es probable que crezca dado el cambio demográfico hacia una maternidad mayor por primera vez. De hecho, una proporción significativa de quienes ahora buscan tratamiento de fertilidad con gametos donados son mujeres sin pareja.

´La Mejor Decisión´ la primera Guía Práctica para Madres Solteras por elección.

El entorno social, laboral, económico o emocional se encuentra estrechamente relacionado con la toma de decisión de apostar por una maternidad en solitario. En este sentido, el entorno social puede influir mostrando un acceso a la maternidad antes inexistente y el laboral indirectamente pueden influir al retrasar la maternidad en aras de una mejor situación profesional. “El factor económico y emocional son fundamentales a la hora de llevar a cabo este proyecto vital, pero no en la decisión, además con la apertura del internet, es mucho más fácil hoy en día de encontrar redes de apoyo en las redes sociales” comenta la Licda. Ana Cristina Angelkos, Psicóloga de la Unidad de Apoyo Psicológico de IVI Panamá.

Una guía práctica para acompañar a las mujeres que se decidan por la maternidad en solitario

Antes de decidirse a emprender el viaje de ser madre soltera por elección, es lógico que a las mujeres le asalten muchas dudas, ¿Es o no la maternidad en solitario para mí? Cualquiera que sea el camino que decidas tomar, IVI Panamá está aquí para ayudarte. Y es que IVI Panamá lanza ´La Mejor Decisión´ la primera Guía Práctica para Madres Solteras por elección. Esta guía es como un manual para las madres solteras por elección, así como una guía para las mujeres que están considerando dar ese paso.

La guía proporciona desde redes de apoyo de diferentes países, de mujeres que ya han o están pasando por los mismos miedos e incertidumbre de convertirse en madre por cuenta propia. Además, podrás conocer la planificación para concebir o adoptar, así como los detalles legales de los tratamientos de reproducción asistida y las adopciones. Puedes encontrar respuestas a estas y muchas otras preguntas que debes conocer, antes de emprender la maternidad en solitario.

También podrás encontrar historias y testimonios de quienes ya dieron el paso, y que esperan mostrar a la gente que no existe una forma “correcta” de construir una familia. En última instancia, elegir la maternidad es lo que les pareció correcto.

Obtener esta guía es muy sencillo, descarga aquí ´La Mejor Decisión´. Cualquier información adicional o consulta nos dudes en comunicarte a IVI Panamá, llamando al 212-5484 o escribirnos al correo electrónico ivipanama@ivirma.com, el personal de atención al paciente, está esperando para atenderte.