La mediación del conflicto Israel-Palestina

Históricamente, Egipto ha jugado el rol de mediador natural. Sin embargo, desarrollos recientes como la normalización de relaciones diplomáticas entre algunos Estados árabes (Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos) e Israel, han disminuido de forma significativa el papel del panarabismo en el conflicto por Palestina, acentuado el rol del panislamismo. Desde la guerra de 1948, Egipto se convirtió en uno de los principales exponentes del panarabismo; solo es necesario recordar la crisis de Suez (1956), la guerra de los seis días (1967) y la guerra del Yom Kipur o del Ramadán (1973). No obstante, con los acuerdos de Camp David (1978) y la normalización de relaciones de Egipto y Jordania con Israel, el islamismo empezó a ganar mayor notoriedad. Lo anterior fue confirmado por el triunfo de la revolución islámica en Irán (1979) y la promesa de su exportación, el surgimiento de Hezbollah (1985) en respuesta a la ocupación israelí de Líbano y el de Hamas (1987) en Gaza, en medio de la primera intifada, y vinculada desde sus inicios a la Hermandad Musulmana. En 1988, la “panarabista” Organización para la Liberación Palestina renunció al terrorismo y proclamó el Estado de Palestina. Más adelante se celebraron los Acuerdos de Oslo (1993), dando paso a la Autoridad Nacional Palestina y la confirmación en el poder del partido secular y socialdemócrata, Fatah. En 2012, con la llegada al poder en Egipto de Mohamed Morsi y la Hermandad Musulmana, luego de la Primavera Árabe, se vaticinaba el surgimiento de un panislamismo democrático en el Medio Oriente. Dicho experimento fue corto, Morsi fue derrocado y con la ascensión de Al-Sisi, se restablecieron las estructuras seculares del antiguo régimen de Mubarak. Egipto, al compartir frontera con Gaza, siempre mantendrá un rol mediador pero su liderazgo en el mundo árabe ya no es el mismo.

