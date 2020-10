La mayoría de los españoles prefieren a Joe Biden como presidente de EE UU frente a Donald Trump

Quedan pocos días para las elecciones en Estados Unidos, y nada está claro. Joe Biden juega con cierta ventaja en los sondeos sobre Donald Trump. De hecho, si los españoles tuvieran voto en esos comicios, la mitad (50%) votaría por el propio Biden. Así lo refleja la encuesta de DYM para 20minutos . Solo el 12% optaría por dar su voto al actual presidente, y otro 38% no votaría a ninguno de los dos o directamente no votaría. De entre todos los países analizados en la encuesta, el apoyo a Biden de los españoles es superado por Canadá (68%), Alemania (66%), Francia (57%) y el Reino Unido (56%). Trump, en cambio, encuentra el respaldo del 21% de los japoneses.

