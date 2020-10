la mayoría de los españoles ignoran qué hipoteca les conviene y no entienden las facturas

Este lunes 5 de Octubre se celebra el Día de la Educación Financiera, que en España se considera una de las asignaturas pendientes.

No en vano, según explican desde el comparador financiero Helpmycash, “muchos adultos no saben administrar correctamente su dinero, lo que provoca dificultades para llegar a fin de mes, y no comprenden la importancia del ahorro. Además, muchos españoles no tienen los conocimientos básicos necesarios para contratar un producto financiero ni son capaces de entender la letra pequeña de estos y eso, al final, acaba repercutiendo en su economía y los hace más vulnerables”.

Muchos adultos no saben administrar correctamente su dinero, lo que provoca dificultades para llegar a fin de mes

No en vano, según un sondeo de la fintech Peaks, el 57% de los españoles encuestados estarían dispuestos a invertir si tuvieran un mayor conocimiento sobre inversiones. No obstante, el temor a las pérdidas económicas y el desconocimiento evitan esas inversiones.

Según un estudio del comparador financiero Rastreator, el 69% de los españoles afirma que no invierte nada al mes pero, entre los que no invierten, más del 20% reconoce que lo haría si tuviera más conocimientos e información sobre finanzas, siendo los jóvenes de 18 a 24 años los que se muestran más temerosos al respecto (39%). De hecho, el 31% de los que no invierten aseguran que se debe al miedo de correr riesgos con su dinero.

Por el contrario, del 31% que afirma invertir de forma periódica, tan solo tres de cada diez lo hacen a través de plataformas online, ya que requiere un alto conocimiento financiero para poder realizar este tipo de transacciones con éxito y sin asesoramiento.

A causa de ese desconocimiento, son muchos los que recurren a ayuda profesional para contratar productos financieros como hipotecas (53%), planes de pensiones (48%) o préstamos o créditos (47%), resaltan desde Rastreator.

Pero, ¿qué es la educación financiera?

Según explican desde el comparador Helpmycash, la educación financiera es el conjunto de conocimientos que nos permiten administrar nuestros recursos financieros de forma correcta y entender el contexto económico en el que nos movemos”.

“Teniendo en cuenta que el dinero y la economía juegan un papel fundamental en nuestro día a día, parece lógico pensar que cualquiera debería tener una nociones básicas sobre ello”, añaden las fuentes de Helpmycash. No obstante, la realidad es muy distinta: más de un 40% de los españoles no entiende los efectos de la inflación o más de la mitad no saben calcular el interés de una cuenta de ahorro.

Hucha rota CANVA / LA INFORMACIÓN

¿Hay cultura de educación financiera en España?

Álvaro Bas, director de desarrollo de negocio de Rastreator, sostiene que “en España no existe una amplia cultura en educación financiera”.

“Esto puede ser un motivo clave que afecte directamente al bolsillo de cada uno de nosotros y al ahorro en general. Por eso, antes de contratar un producto financiero sobre el que no tenemos un amplio conocimiento es necesario comparar las opciones disponibles, sus condiciones y ventajas. Además, la ayuda de un asesor que aconseje, ayude a entender la “letra pequeña” y acompañe en cada una de estas decisiones siempre hará que sea mucho más fácil y que no existan esos miedos”.

¿Qué beneficios tiene la educación financiera?

Entre otras ventajas, detallan desde Helpmycash, la educación financiera facilita la gestión de tu dinero de forma responsable y ayuda a controlar los gastos para llegar a fin de mes sin desahogo.

También permite entender el funcionamiento y la letra pequeña de los productos financieros que contratas y te evita disgustos como el pago de comisiones o la contratación de productos con cláusulas abusivas. Y, además, te evita caer en estafas y ser víctima de un chiringuito financiero, subrayan desde el comparador financiero.

Además, aporta herramientas básicas para mejorar la gestión de tus finanzas como la capacidad para crear un presupuesto, para entender tu nómina o para saber qué impuestos pagas.

Incluso, permite educar a tus hijos para que en el futuro tengan los conocimientos necesarios para desenvolverse en un mundo en el que el dinero y la economía juegan un papel fundamental.

Conocimiento del sector hipotecario

En el caso de productos financieros más complejos como es el caso de la contratación de una hipoteca, el 68% de los encuestados por Rastreator considera que es un proceso complicado y el 56% asegura que no tiene suficientes conocimientos sobre los tipos de hipotecas que hay en la actualidad en el mercado.

De hecho, el 41% de los encuestados afirma que no sabe qué gastos conlleva la compra de una casa y contratación de hipoteca.

Imagen de una factura de la luz. JORGE PARIS

La complejidad en las facturas de la luz

La complejidad del sector energético y la dificultad para entender las tarifas y facturas son los principales motivos de la falta de interés por el ahorro en este concepto por parte de los usuarios. De hecho, un 80% de los españoles asegura que cambiaría de compañía si esto supusiera un ahorro en sus facturas energéticas pero 6 de cada 10 asegura que nunca ha comparado tarifas de luz y gas entre diferentes compañías.

Además, el 77% de los españoles afirma que cambiaría si su compañía subiera los precios pero el 56% sostiene que no entiende la factura y más de la mitad (63%) no sabe qué tipo de contrato tiene ni la potencia que tiene contratada, recalcan desde Rastreator.