La mayoría de las personas con diabetes tipo 2 desconocen aún el riesgo cardiovascular asociado

Por este motivo, y aunque el riesgo de contagio por coronavirus no es mayor en las personas con diabetes, Antonio Pérez recomienda a todos los pacientes “ no abandonar las pautas recomendadas por su médico, mantener un estilo de vida saludable, practicar ejercicio siempre que la situación lo permita y seguir realizando las visitas de seguimiento con su medico y enfermera, ya sea de manera telemática o presencial, cuando se requiera”.

You May Also Like